NHN Entertainment mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NHN Entertainment hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 719,05 KRW gegenüber -118,000 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,88 Prozent auf 671,40 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 600,13 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 624,75 KRW gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 649,21 Milliarden KRW geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at