11.11.2025 06:31:28
NHN Entertainment: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
NHN Entertainment hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 357,99 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -2207,000 KRW erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat NHN Entertainment im vergangenen Quartal 625,60 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NHN Entertainment 608,37 Milliarden KRW umsetzen können.
Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 513,91 KRW je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 630,26 Milliarden KRW gerechnet.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
