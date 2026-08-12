NHN Entertainment verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NHN Entertainment hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 610,84 KRW gegenüber 288,00 KRW im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 757,92 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 25,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 604,89 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at