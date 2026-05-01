NHN öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NHN präsentierte am 30.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 1818,91 KRW. Im letzten Jahr hatte NHN einen Gewinn von 2781,00 KRW je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat NHN im vergangenen Quartal 3 241,10 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NHN 2 786,78 Milliarden KRW umsetzen können.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3252,40 KRW gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 3 151,02 Milliarden KRW gesehen.

Redaktion finanzen.at