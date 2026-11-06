NHPC gewährte Anlegern Blick in die Bücher

NHPC hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,54 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,02 INR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NHPC in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 44,83 Milliarden INR im Vergleich zu 33,65 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at