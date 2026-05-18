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18.05.2026 06:31:29
NHPC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
NHPC hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,45 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,850 INR je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NHPC im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28,16 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 23,47 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,75 INR beziffert. Im Vorjahr hatte NHPC 2,99 INR je Aktie verdient.
Umsatzseitig wurden 116,15 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte NHPC 94,83 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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