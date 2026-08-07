NHPC vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

NHPC hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,09 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,06 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat NHPC im vergangenen Quartal 38,08 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NHPC 32,14 Milliarden INR umsetzen können.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 1,05 INR gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 37,26 Milliarden INR ausgegangen.

Redaktion finanzen.at