NHPC: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

NHPC hat am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 INR, nach 0,230 INR im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 22,21 Milliarden INR – eine Minderung von 2,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 22,87 Milliarden INR eingefahren.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,800 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 24,50 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at