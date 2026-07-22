Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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22.07.2026 14:38:58
NHS England adds caveat to pro-Palantir data after watchdog probe
Regulator urges health service to ensure communications about software’s benefits are ‘clearly and appropriately labelled’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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