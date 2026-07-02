Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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02.07.2026 11:51:00
NHTSA Closes Investigation Into 695,000 Tesla Vehicles Over Braking Issue—GM Recalls Over 14,500 Vistiq EVs
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