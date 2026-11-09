NHTSA Opens Probe Into 1.2 Million Ford Vehicles Over Airbag Deployment

(RTTNews) - A preliminary evaluation has been opened into about 1.24 million Model 2021-2026 Ford Explorer vehicles manufactured by the Ford Motor Co. (F) over an issue with the deployment of seat-mounted side airbags ?that resulted in serious burn injuries to the front seat occupants, the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) said on Monday.

There have been eight complaints and four early warning reports received by the NHTSA alleging burn injuries following side airbag deployment in model years 2021-2026 Ford Explorer vehicles.

Consumers have described that during a crash involving deployment of the seat-mounted side airbag, they sustained burn injuries.

The regulator said burn injuries have been reported for both drivers and front passengers and were typically diagnosed as second or third-degree burns requiring medical treatment. There were also injuries to law enforcement officers following side airbag deployments in Ford Explorer Police Interceptors.