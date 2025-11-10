NI: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

NI präsentierte in der am 07.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

NI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,130 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,95 Prozent zurück. Hier wurden 76,6 Millionen USD gegenüber 89,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at