09.03.2026 06:31:29
NI gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
NI hat am 06.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,15 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,48 Prozent zurück. Hier wurden 61,0 Millionen USD gegenüber 73,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,500 USD. Im Vorjahr hatten -0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,35 Prozent auf 285,05 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 325,20 Millionen USD erwirtschaftet worden.
