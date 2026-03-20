NI Holdings Aktie

NI Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DTX5 / ISIN: US65342T1060

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20.03.2026 08:39:44

NI households set for £30 electricity reduction in July

The scheme, which will cost £81m, follows on from an announcement made at the UK budget in November 2025.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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