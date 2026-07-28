NI Steel: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

NI Steel hat sich am 27.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 169,68 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 182,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat NI Steel mit einem Umsatz von insgesamt 76,24 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 63,02 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 20,99 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at