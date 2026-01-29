29.01.2026 06:31:29

NI Steel gewährte Anlegern Blick in die Bücher

NI Steel ließ sich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NI Steel die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 179,68 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NI Steel 125,00 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 65,84 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 62,39 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 680,31 KRW je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei NI Steel ein Gewinn pro Aktie von 901,00 KRW in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat NI Steel mit einem Umsatz von insgesamt 247,94 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 275,27 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um -9,93 Prozent verringert.

