NI Steel informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

NI Steel hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 208,01 KRW. Im Vorjahresviertel hatte NI Steel 186,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 73,48 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 12,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 65,20 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at