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30.04.2026 06:31:29
NI Steel präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
NI Steel hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 138,01 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 139,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 56,69 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 53,89 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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