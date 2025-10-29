NI Steel zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NI Steel hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 188,50 KRW. Im Vorjahresviertel hatte NI Steel 105,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,70 Prozent auf 65,20 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 56,35 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at