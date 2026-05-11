NI: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

NI lud am 08.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 59,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 71,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at