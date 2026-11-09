NI zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NI hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,27 USD, nach -0,080 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 68,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 76,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at