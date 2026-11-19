NIBE Industrier (A) Un hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,16 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,06 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at