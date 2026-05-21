NIBE Industrier (A) Un legte Quartalsergebnis vor

NIBE Industrier (A) Un hat am 19.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,03 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NIBE Industrier (A) Un noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1,06 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 906,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at