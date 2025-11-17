|
NIBE Industrier (A) Un stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
NIBE Industrier (A) Un hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,03 USD, nach 0,020 USD im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde auf 1,06 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 956,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
