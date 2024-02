NIBE Industrier Registered B: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

NIBE Industrier Registered B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.02.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2023 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,490 SEK gegenüber 0,680 SEK im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 11,66 Milliarden SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,67 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,535 SEK prognostiziert, während sie den Umsatz bei 11,65 Milliarden SEK gesehen hatten.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,37 SEK eingefahren. Im Vorjahr waren 2,16 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,42 Prozent auf 46,65 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40,07 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 2,45 SEK belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 46,32 Milliarden SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.at