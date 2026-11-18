NIBE Industrier Registered B äußerte sich am 17.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,44 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,300 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,23 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,09 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at