NIBE Industrier Registered B stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NIBE Industrier Registered B lud am 19.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NIBE Industrier Registered B ein EPS von 0,190 SEK je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIBE Industrier Registered B in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,24 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,65 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren 9,67 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at