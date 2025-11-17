17.11.2025 06:31:29

NIBE Industrier Registered B veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

NIBE Industrier Registered B stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,220 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,09 Milliarden SEK umgesetzt, gegenüber 9,97 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,356 SEK geschätzt. Der Umsatz war auf 10,21 Milliarden SEK geschätzt worden.

