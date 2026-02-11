NIC Autotec gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NIC Autotec hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,79 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 13,63 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NIC Autotec in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,64 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,83 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at