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11.05.2026 06:31:29
NIC Autotec informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
NIC Autotec gab am 08.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 5,69 JPY. Im Vorjahresquartal waren 13,05 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 1,38 Milliarden JPY, gegenüber 1,94 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 28,55 Prozent präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 4,47 JPY beziffert, während im Vorjahr 38,92 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Im Vergleich zum Vorjahr hat NIC Autotec im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 5,14 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,31 Milliarden JPY im Vergleich zu 6,65 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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