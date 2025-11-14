NIC Autotec öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NIC Autotec stellte am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,87 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIC Autotec ein EPS von 4,81 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,64 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,49 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at