NIC Autotec präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NIC Autotec hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,19 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 10,24 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,73 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,64 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at