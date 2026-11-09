NIC Autotec stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NIC Autotec präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 21,21 JPY gegenüber -1,870 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,07 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1,64 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at