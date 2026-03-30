NIC Bank: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

NIC Bank präsentierte in der am 27.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 4,26 KES beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,12 KES je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat NIC Bank im vergangenen Quartal 25,32 Milliarden KES verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 33,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIC Bank 37,90 Milliarden KES umsetzen können.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 14,20 KES eingefahren. Im Vorjahr waren 13,28 KES je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat NIC Bank im vergangenen Geschäftsjahr 97,38 Milliarden KES verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIC Bank 103,88 Milliarden KES umsetzen können.

Redaktion finanzen.at