NIC Bank präsentierte in der am 25.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 3,87 KES je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIC Bank 3,23 KES je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 26,77 Milliarden KES ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23,61 Milliarden KES in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at