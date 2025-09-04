|
NIC Bank: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
NIC Bank hat am 02.09.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,38 KES, nach 2,74 KES im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIC Bank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 23,92 Milliarden KES. Im Vorjahresviertel waren 26,16 Milliarden KES in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
