Nicca Chemical: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nicca Chemical präsentierte in der am 31.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 64,49 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 44,43 JPY je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,34 Prozent auf 15,99 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,99 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at