10.02.2026 06:31:29
Nicco Parks Resorts hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Nicco Parks Resorts ließ sich am 09.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nicco Parks Resorts die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurden 0,20 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nicco Parks Resorts 1,04 INR je Aktie eingenommen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 30,18 Prozent auf 132,0 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 189,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.
