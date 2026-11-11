Nicco Parks Resorts zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nicco Parks Resorts hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,36 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,050 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Nicco Parks Resorts hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 102,2 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 115,0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at