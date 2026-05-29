Nicco Uco Alliance Credit hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nicco Uco Alliance Credit hat am 26.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,47 INR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Nicco Uco Alliance Credit ebenfalls 0,470 INR je Aktie eingebüßt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nicco Uco Alliance Credit im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 283,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,3 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 1,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,910 INR. Im Vorjahr hatten -1,710 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Nicco Uco Alliance Credit -0,17 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 143,59 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 0,39 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at