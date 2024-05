Nicco Uco Alliance Credit legte Quartalsergebnis vor

Nicco Uco Alliance Credit gab am 24.05.2024 die Zahlen für das am 31.03.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,37 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nicco Uco Alliance Credit -0,320 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 4,4 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 319,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Nicco Uco Alliance Credit hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,380 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -1,210 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 6,59 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2253,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0,28 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at