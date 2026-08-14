Nicco Uco Alliance Credit stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nicco Uco Alliance Credit präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,460 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,1 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 40,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at