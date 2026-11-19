NICE gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 383,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NICE ein Ergebnis je Aktie von 413,00 KRW vermeldet.

Umsatzseitig standen 833,00 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 0,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NICE 840,87 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at