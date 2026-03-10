Nice Information Telecommunication vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nice Information Telecommunication lud am 09.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1103,80 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1250,00 KRW erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 284,18 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nice Information Telecommunication 248,11 Milliarden KRW umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 4522,59 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4349,00 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 975,14 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1 094,68 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at