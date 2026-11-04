Nice Systems Aktie
WKN: 905394 / ISIN: US6536561086
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04.11.2026 11:35:43
NICE Ltd. Q3 Profit Declines
(RTTNews) - NICE Ltd. (NICE) released earnings for third quarter that Drops, from last year
The company's bottom line totaled $95.075 million, or $1.60 per share. This compares with $144.853 million, or $2.29 per share, last year.
Excluding items, NICE Ltd. reported adjusted earnings of $168.200 million or $2.84 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 8.0% to $790.741 million from $731.999 million last year.
NICE Ltd. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $95.075 Mln. vs. $144.853 Mln. last year. -EPS: $1.60 vs. $2.29 last year. -Revenue: $790.741 Mln vs. $731.999 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 11.12 To $ 11.32 Full year revenue guidance: $ 3.170 B To $ 3.190 B
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