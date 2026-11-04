NICE Ltd. Q3 Profit Declines

(RTTNews) - NICE Ltd. (NICE) released earnings for third quarter that Drops, from last year

The company's bottom line totaled $95.075 million, or $1.60 per share. This compares with $144.853 million, or $2.29 per share, last year.

Excluding items, NICE Ltd. reported adjusted earnings of $168.200 million or $2.84 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 8.0% to $790.741 million from $731.999 million last year.

NICE Ltd. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $95.075 Mln. vs. $144.853 Mln. last year. -EPS: $1.60 vs. $2.29 last year. -Revenue: $790.741 Mln vs. $731.999 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 11.12 To $ 11.32 Full year revenue guidance: $ 3.170 B To $ 3.190 B