17.11.2025 06:31:29
NICE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
NICE lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei 413,00 KRW. Im letzten Jahr hatte NICE einen Gewinn von 154,00 KRW je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 840,87 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 787,39 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.
