05.11.2025 06:31:28
Nice one Beauty Digital Marketing: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Nice one Beauty Digital Marketing hat am 02.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,05 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,220 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 255,4 Millionen SAR – ein Plus von 7,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nice one Beauty Digital Marketing 237,7 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
