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30.07.2026 06:31:29
Nice one Beauty Digital Marketing: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Nice one Beauty Digital Marketing hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,17 SAR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 SAR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Nice one Beauty Digital Marketing im vergangenen Quartal 188,3 Millionen SAR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nice one Beauty Digital Marketing 192,3 Millionen SAR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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