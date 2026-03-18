Nice one Beauty Digital Marketing zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nice one Beauty Digital Marketing hat am 16.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei -0,22 SAR. Ein Jahr zuvor waren 0,050 SAR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 243,9 Millionen SAR in den Büchern – ein Minus von 20,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nice one Beauty Digital Marketing 307,0 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,030 SAR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,650 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Nice one Beauty Digital Marketing im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,02 Milliarden SAR. Im Vorjahr waren 1,00 Milliarden SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at