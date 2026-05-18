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18.05.2026 06:31:29
NICE stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
NICE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 405,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte NICE 228,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 788,50 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NICE einen Umsatz von 745,44 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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